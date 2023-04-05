تجمع بالرياض "أكثر النساء إنجازًا وموهبةً في العالم".. الأميرة نورة بنت فيصل ترأس قمة "فوربس الشرق الأوسط"

من جانبها، تقول الأميرة نورة "إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في الرياض"، مبرزةً أنه "مع الفرص الواعدة التي نشهدها في السعودية الآن، يعد هذا الحدث منصةً لإلهام النساء، ليكنّ معًا في مكان واحد؛ لتبادل الأفكار؛ حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام؛ بوصفنا قائدات وسيدات أعمال، ونماذج يحتذى بها لتحقيق التغيير".