تجمع بالرياض "أكثر النساء إنجازًا وموهبةً في العالم".. الأميرة نورة بنت فيصل ترأس قمة "فوربس الشرق الأوسط"

أعلنت "فوربس الشرق الأوسط" تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، لرئاسة "قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات" التي يُنتظر أن تجمع بالرياض "أكثر النساء إنجازًا وموهبةً في العالم"، خلال الفترة بين 21 و23 مايو المقبل، بحسب بيان للمجلة.
وحسب موقع "الحرة"، قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان: إن اختيار الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، يأتي "لكونها نموذجًا شابًا يُحتذى به، إذ تعمل على الترويج للثقافة والسياحة في المملكة العربية السعودية"، مضيفةً أنها "واحدة من السيدات اللاتي يعملن بجد لدعم وتمكين المرأة في جميع القطاعات".
من جانبها، تقول الأميرة نورة "إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في الرياض"، مبرزةً أنه "مع الفرص الواعدة التي نشهدها في السعودية الآن، يعد هذا الحدث منصةً لإلهام النساء، ليكنّ معًا في مكان واحد؛ لتبادل الأفكار؛ حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام؛ بوصفنا قائدات وسيدات أعمال، ونماذج يحتذى بها لتحقيق التغيير".
وأسست الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود بيت الثقافة العالمي في عام 2022، كمؤسسة سعودية متخصصة في مجال الاستشارات تركز على الثقافة والإبداع والأعمال المستدامة، وقبل ذلك، كانت الأميرة جزءًا من فريق القيادة المكلف بإنشاء هيئة الأزياء في وزارة الثقافة وبناء استراتيجية قطاع الأزياء في السعودية، ونجحت في تنظيم أول أسبوع أزياء سعودي في أبريل 2018، بحسب المصدر ذاته.
وتهدف قمة "فوربس الشرق الأوسط" للسيدات 2023 إلى مناقشة "القضايا الأكثر تأثيرًا، وتحقيق تواصل هادف في مجتمع عالمي متعدد الأجيال من النساء اللائي يقدن التغيير"، وفقًا للبيان.
في هذا السياق، تقول رئيسة تحرير المجلة إنه "لا يمكن التقليل من قيمة مجتمع قوي، وهذا هو الشعار الذي يدفع رؤيتنا لجمع قادة الفكر الأكثر إلهامًا في العالم"، وتضيف: "يسعدنا أن نتشارك مع شخصية مبتكرة مثل الأميرة نورة في قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات 2023، إن قيادتها الحكيمة وعقليتها الريادية المتميزة هي مزيج مثالي لإلهام الآخرين في هذا التجمع الاحتفالي للأصوات النسائية".
وتشارك في القمة مجموعة من المتحدثات؛ من بينهن: رائدة الفضاء لمى العريمان، والممثلة ماغي بوغصن، وعارضة الأزياء والناشطة حليمة عدن، والسبّاحة يسرى مارديني، والمغنية داليا مبارك، والرياضية سائقة سيارات السباق دانية عقيل، من بين نخبة من سيدات أخريات ملهمات، وفق البيان المذكور.
كما ستجمع القمة، بحسب المصدر ذاته، نخبة من سيدات الأعمال في المنطقة، ويتعلق الأمر بكل من الرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)" هند الشربيني، والمالكة والمديرة لـ"مدارس الفارس"، سحر حمد المرزوقي، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فلك للأعمال والاستثمار"، أضوى الدخيل، ومديرة شراكات المبدعين في "ميتا" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، مون باز، والمديرة الإقليمية لمجموعة "فيزا" ونائبة الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، سعيدة جعفر، ومؤسسة (Kayali Fragrances) منى قطان.