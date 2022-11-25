انطلاق منافسات الجولة الختامية لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية.. السبت

وفي إطار حرصها الدائم على الحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين في فعالياتها كأحد أبرز أولوياتها، عملت شركة رياضة المحركات السعودية على التأكد من اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة في حلبة كورنيش جدة والمناطق المحيطة بها، وتنفيذها بشكل فعّال؛ لضمان استعداد حلبة كورنيش جدة بالكامل لاستقبال الجمهور للاستمتاع بجميع الفعاليات الخاصة بالحدث ووفق البرنامج الزمني المعد له دون أي تغيير، سواء للفعاليات الرياضية على المسار أو الفعاليات الترفيهية المصاحبة في منطقة الجمهور، وذلك بعد الحالة الجوية الممطرة التي تعرضت لها جدة بالأمس.