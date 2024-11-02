وجدان الفقيري تحوّل التمر المتساقط من تراث العُلا إلى قطع فنية تحت علامة "شقيلة"

تنطلق الشابة السعودية المُبدعة وجدان الفقيري؛ من محافظة العُلا من فكرةٍ بسيطةٍ بدأت بمنزلها، لتحقّق رؤية جمالية ترتكز على روح التراث. بعد أن استغلت التمر المتساقط من مزرعة والدها، الذي عادة ما يُهمل، فحوَّلته إلى قطعٍ فنية مُميزة تُحافظ عليها باستخدام موادّ خاصّة تمنع العفن والرائحة؛ مما يجعلها ثابتة وأنيقة؛ كعملية "تحنيط" طبيعي. وبلمساتها الخاصة، تُبدع من هذا التمر ميداليات مفاتيح تجمع بين أصالة التمر وجمال التصميم العصري.