استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان.. تعزيز جهود الجهات التي تخدم قاصدي الحرم

ورفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لهذه الأيام المباركة، حيث جندت آلافًا من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل، وتوفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين والزائرين، في المطاف والمسعى والسطح والقبو والتوسعة السعودية" وسائر أدوار البيت العتيق وساحاته.