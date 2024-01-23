"روح السعودية" ترعى النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي 2024

تحت رعاية "روح السعودية" انطلقت يوم امس فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السعودي للسياحة 2024، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 24 يناير، بحضور الهيئة السعودية للسياحة بمعية أكثر من [100 شريك] يمثلون أهم الوجهات والمشاريع الكبرى وشركات الطيران والفنادق وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات.
وجاءت انطلاقة هذه النسخة بعد نجاح النسخة الافتتاحية بالعام 2023، وما حققته من منجزات وأرقام مميزة، رفعت سقف الطموح والتطلعات إلى آفاق غير مسبوقة، متطلعين إلى الالتقاء بمزيد من الشركاء ونقاش التحديات والمستهدفات الجديدة، وتمكين الشركاء وإبراز الفرص الاستثمارية الهائلة، والمقومات السياحية والوجهات الفريدة والتجارب والمنتجات السياحية الملهمة، وتسليط الضوء على أهم المشاريع المستقبلية والفعاليات النوعية والعالمية خلال الفترة القادمة.
كما صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تسعى الهيئة السعودية للسياحة من خلال هذا المحفل الهام، إلى تمكين القطاع السياحي الخاص وشركاء الهيئة السعودية للسياحة، عبر مساعدتهم في مرحلة التخطيط للمستقبل بناء على أبرز الدروس والتحديات، وبحسب العرض والطلب"، وأضاف الرئيس التنفيذي: " ينطلق هذا الملتقى عبر مبادرة من القطاع الخاص؛ وهو ما يعكس نضج ونمو القطاع السياحي والبيئة الجاذبة والفرص الهائلة للنمو والنجاح".
وتأتي انطلاقة هذا الملتقى الهام في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، مع العديد من التسهيلات المقدمة عبر عدد من التأشيرات المتنوعة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تتمثل في منصة روح السعودية، وما تقدمة من خدمات ومعلومات وتسهيلات وباقات وأجندة ثرية.