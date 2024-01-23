"روح السعودية" ترعى النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي 2024

وتأتي انطلاقة هذا الملتقى الهام في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، مع العديد من التسهيلات المقدمة عبر عدد من التأشيرات المتنوعة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تتمثل في منصة روح السعودية، وما تقدمة من خدمات ومعلومات وتسهيلات وباقات وأجندة ثرية.