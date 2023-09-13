"ذاخر" تطلق مشروع "حدائق ذاخر مكة" بقيمة مليارَيْ ريال

وأضاف "العبودي": "ذاخر مكة" يُعتبر من أكبر المشاريع العقارية في السعودية، حيث تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 320 ألف متر مربع، كما يتميز بمجاورته للحرم، حيث يبعد عنه نحو 1 كلم ومرافق المشروع المختلفة تجعله من أكثر المشاريع العقارية شمولاً في مكة المكرمة، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في رفع مستوى خدمات الإيواء في مكة المكرمة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومستدامة للأعمال والمجتمع، حيث يستهدف خلق ما يربو على ثلاثين ألف وظيفة.