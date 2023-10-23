الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يُنظم ورشة تعريفية لبطولة أمريكا بجدة

يُنظم الاتحاد الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، بمقر أكاديمية نادي اليخوت بجدة ورشة عمل تعريفية "لبطولة أمريكا السابعة والثلاثين AC37"، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وتستمر حتى يوم الأربعاء الذي يليه . وتُعرف الورشة المشاركين بتاريخ سباق كأس أمريكا، والذي سيقام لأول مرة خارج إسبانيا لتستضيفه محافظة جدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 ، كما ستُقدم للإعلاميين المشاركين نبذة عن سباق القوارب التمهيدي الذي سيقام قبل كأس أمريكا، بالإضافة إلى سبب اختيار عروس البحر الأحمر "جدة" لإقامة السباق، وعن الفرق والقوارب AC75 و AC40s المشاركة في السباق . وتُعد محافظة جدة أول مكان يستضيف سباق القوارب لكأس أمريكا خلال التحديث الـ 37 خارج إسبانيا، حيث سيقام السباق في تصميم AC40 الواحد قبالة قرية السباق ونادي جدة لليخوت المجاورة لحلبة فورمولا 1 المذهلة على كورنيش جدة، وتطمح وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، إلى تنمية رياضة الملاحة الشراعية في المملكة العربية السعودية عبر العديد من الأحداث والدورات العالية المستوى كجزء من "رؤية 2030" للوصول لنسبة الممارسين لكافة الرياضات من المواطنين الى 40%.