"تخصصي الطائف" يُنقذ أربعينيًّا تعرَّض لتهتُّك بالحجاب الحاجز بحادث مروري

وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق" أن المريض أُدخل قسم الطوارئ بعد الحادث، وكان يعاني إصابةً شديدة بالصدر؛ فأُجريت له الفحوصات السريرية والإشعاعية، وقرر الفريق الطبي إجراء تدخُّل جراحي عاجل بشق جدار الصدر الأيمن، ثم خياطة الجرح المتهتك بالحجاب الحاجز. كما قام الفريق الطبي بمعالجة تهتُّك بالرئة اليمنى، وإيقاف النزيف.