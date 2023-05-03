"تخصصي الطائف" يُنقذ أربعينيًّا تعرَّض لتهتُّك بالحجاب الحاجز بحادث مروري

أنقذ التدخل الجراحي السريع مريضًا بالعقد الرابع من عمره، أُدخل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في حالة خطيرة بعد تعرُّضه لحادث مروري؛ تسبب في تهتُّك بالحجاب الحاجز بمقدار 10 سم.
وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق" أن المريض أُدخل قسم الطوارئ بعد الحادث، وكان يعاني إصابةً شديدة بالصدر؛ فأُجريت له الفحوصات السريرية والإشعاعية، وقرر الفريق الطبي إجراء تدخُّل جراحي عاجل بشق جدار الصدر الأيمن، ثم خياطة الجرح المتهتك بالحجاب الحاجز. كما قام الفريق الطبي بمعالجة تهتُّك بالرئة اليمنى، وإيقاف النزيف.
وأُدخل المريض وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية بعد العملية، التي استقرت - ولله الحمد -، وتم نقله لقسم التنويم بضعة أيام، ثم غادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.