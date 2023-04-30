ضمن رحلات الإجلاء.. "مطارات جدة" تودّع 229 مسافراً من الجالية الهندية

غادرت فجر اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رحلة الطيران الخامسة وعلى متنها 229 مسافراً من الجالية الهندية إلى بلادهم على متن طائرة هندية، بعد وصولهم بحراً من السودان استمراراً لتشغيل الرحلات الجوية المخصّصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسنادٍ لعمليات الإجلاء التي نفّذتها المملكة من جمهورية السودان.