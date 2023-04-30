ضمن رحلات الإجلاء.. "مطارات جدة" تودّع 229 مسافراً من الجالية الهندية

غادرت فجر اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رحلة الطيران الخامسة وعلى متنها 229 مسافراً من الجالية الهندية إلى بلادهم على متن طائرة هندية، بعد وصولهم بحراً من السودان استمراراً لتشغيل الرحلات الجوية المخصّصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسنادٍ لعمليات الإجلاء التي نفّذتها المملكة من جمهورية السودان.
وتمّ توديع ركاب الرحلة بالورد وسط إجراءات ميسرة وخدمات متكاملة بحضور عددٍ من المسؤولين في هيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.
وتأتي هذه الرحلات استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة، حيث وفّرت مطارات جدة كل سبل الراحة للمسافرين بدعمٍ من القطاعات الحكومية والأهلية، بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة.