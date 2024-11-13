الرياض تحتضن منافسات بطولة "هاوي" للبلوت يومي 14 - 15 نوفمبر

وسبق للبوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، آخرها كان في منطقة مكة المكرمة الشهر الماضي، وذلك ضمن سلسلة من البطولات التي تنظمها "هاوي" مؤخرًا في 5 مناطق بالمملكة، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم المزيد من البطولات خلال الأشهر المقبلة.