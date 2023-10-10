"خوجة" يهنئ حنان بلخي بتوليها منصب مدير إقليم صحة شرق المتوسط

هنأ أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة ، الدكتورة حنان بلخي بمناسبة اختيارها وتعيينها مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط متفوقة على المرشحين للمنصب من مختلف الدول؛ إذ حصلت على أعلى نسبة تصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي.
وقال "خوجة" إن اختيار الدكتورة حنان بلخي يؤكد قوة ومكانة السعودية في الخارطة الصحية على المستوى العالمي، كما يؤكد المكانة التي وصلت إليها المرأة السعودية بدعم وتمكين ولاة الأمر يحفظهم الله، داعيًا الله أن يوفق الدكتورة حنان بلخي في مهمتها الجديدة.
وقد سبق أن تولت مهام ومناصب ومن ضمنها المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في جنيف منذ مايو 2019.
إلى ذلك، ستتسلم الدكتورة حنان بلخي مهام المنصب من المدير الإقليمي الحالي، الدكتور أحمد بن سالم المنظري، الذي تنتهي مدة ولايته البالغة خمس سنوات في يناير المقبل 2024.