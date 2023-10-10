"خوجة" يهنئ حنان بلخي بتوليها منصب مدير إقليم صحة شرق المتوسط

هنأ أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة ، الدكتورة حنان بلخي بمناسبة اختيارها وتعيينها مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط متفوقة على المرشحين للمنصب من مختلف الدول؛ إذ حصلت على أعلى نسبة تصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي.