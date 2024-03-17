مدير تعليم الطائف يُشدِّد على نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة

شدَّد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على نشر ثقافة الانضباط، والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط المدرسي في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأُسر بأهمية الانضباط المدرسي، وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق الإدارة العامة للتعليم بالطائف حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية تحت شعار "لانضباطك.. أثر".
ولفت "الغامدي" متحدثًا لـ"سبق" إلى الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأُسر وأولياء الأمور.
وشدَّد "الغامدي" على أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.