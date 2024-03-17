مدير تعليم الطائف يُشدِّد على نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة

ولفت "الغامدي" متحدثًا لـ"سبق" إلى الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأُسر وأولياء الأمور.