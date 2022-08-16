طبّق الدهان المثالي للخشب بنفسك أفضل دهانات الخشب من إنتاج "دهانات الجزيرة"

عندما يتعلق الأمر بديكور منزلك، فإن استخدام الخشب يمكن أن يجمّل الأجواء ويضيف لمسة بهيّة للأثاث والقطع الخشبية الأخرى. لكن الخشب السادة لا يكفي لتحقيق ذلك، فالعامل الحاسم الذي يضمن مظهراً جميلاً وأنيقاً للخشب الخاص بك هو الدهان الذي ستضيفه، والذي يعمل بصفته طبقةً واقيةً ضد تأثيرات الرطوبة، والبرودة الشديدة، والحرارة المرتفعة.
ولضمان الحصول على أفضل النتائج واستثمار أموالك بشكل صحيح، ضع في اعتبارك أن اختيار الطلاء المناسب لكل نوع من أنواع الخشب هو عملية تتطلب فهماً شاملاً لأساس كل نوع من أنواع الطلاء وتكوينه والغرض منه. لهذا الغرض، قدمت "دهانات الجزيرة" مجموعة من خيارات الطلاء التي تناسب مجموعة متنوعة من الأغراض مع شرح تكوينها.
الخيار الأول المتاح هو الطلاء المائي، الذي يأتي على شكل الطلاء اللاتكس التقليدي أو الطلاء الحليبي أو طلاء تشاك (الطباشيري)، ومن الأمور التي يتميز بها هذا النوع هو شبه انعدام رائحته، وطبقاته الرقيقة. أما الخيار الثاني فهو الطلاء الزيتي، وهو إما أساسه الألكايد أو زيت نباتي، وغالباً ما يكون أقل تكلفة وأكثر متانة.
الشيء الثاني الذي ينبغي معرفته قبل اختيار الطلاء المناسب لخشبك، هو درجة لمعان كل خيار طلاء؛ وهنا، طلاء ذو درجة لمعان أقل، قد يمنحك أناقة أكثر. توجد أربع درجات لمعان متاحة للطلاء، وهي مرتبة هنا من الأقل لمعاناً إلى الأكثر لمعاناً: مات (مطفي)، سيلكي (حريري)، سيمي جلوس (شبه لامع)، و (جلوس) لامع. وتجدر الإشارة إلى أن الطلاء الحليبي المائي وطلاء الطباشير ليس لهما مستوى لمعان، حيث إنهما مسطحان بشكل طبيعي.
بغض النظر عما إذا كان الخشب مطلياً مسبقاً أو لم يسبق طلاؤه، فإن تطبيق الأساس (البرايمر) هو دائماً الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها، لأنها تعمل بصفتها طبقة واقية بين الطلاء والخشب. بالنسبة للطلاء المائي، يعمل الأساس (البرايمر) على منع النزيف من خلال مادة التانينات، وهو مركّب عضوي ملوّن موجود في الخشب. أما بالنسبة للطلاء الزيتي، على الرغم من أنه أكثر سمكاً ويقلّ احتمال تعرّضه لنزيف التانينات، يوصى أيضاً باستخدام الأساس (البرايمر) لأنه يعمل بصفته قاعدة يمكنك تطبيق الطلاء بشكل موزون ومتساوٍ فوقها.
تقدّم "دهانات الجزيرة" اثنين من منتجات الدهان عالية الجودة لـ دهانات الخشب والتي يمكنك الاختيار من بينها: سيلر الخشب الأكريليك القائم على المذيبات وهو مثالي جداً بسبب قدرته على الاختراق العالي، والخيار الثاني هو وود إليجانس ذو الأساس المائي المعروف بمتانته وصلابته.
من أفضل أنواع دهانات الخشب التي يتمّ تطبيقها على الأسطح الخشبية، خاصة تلك التي تتطلب التنظيف، هو الطلاء المائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء لمقاومة المواد الكيميائية المنزلية ومقاومة البقع. تتميز الدهانات المائية برائحتها المنخفضة، وسرعة الجفاف، وقابلية التنظيف بالماء، مثل وود إليجانس لكر .
استخدام آخر للطلاء المائي هو للأنماط الزخرفية التي عادةً ما تتضمن أخاديد عميقة جداً بحيث يصعب الوصول إليها. وتحتاج مثل هذه الزخارف إلى طلاء أقل لزوجة من الطلاء الزيتي. وبفضل طبقاته الرقيقة، يمكن للطلاء المائي الوصول بشكل سلس إلى هذه الأخاديد، مما يعطيك طلاء أكثر توازناً على كل منطقة في الأثاث الخشبي. لهذا الغرض، يقدّم وود فيلر الذي يمكنك استخدامه لأغراض طلاء أخاديد الزخرفة والأغراض المماثلة للحصول على أفضل النتائج.
أمثلة أخرى لـ دهانات الخشب المائية هي دهان الطباشير أو الدهان الحليبي، وكلاهما يستخدم في الغالب لأغراض الديكور. ومن المعروف عن كلا النوعين سهولة تشققهما، خصوصاً الطلاء الحليبي، مما يجعلها تبدو بمظهر يوحي بالعراقة. وهذا يعطيك شعوراً بأنك تنظر إلى أثاث عريق ضارب في عمق التاريخ لكن بمظهر أنيق وبريق خافت (ماتي)، وهذا يجعلها مثالية للقطع المركزية، مثل الأقفاص الخشبية أو الألواح الأمامية. تقدّم "دهانات الجزيرة" طلاء الطباشير تشاك بينت الذي من شأنه أن يحوّل الخشب المزخرف الخاص بك إلى تحف عريقة من الزمن الجميل.
الدهان الزيتي
بالنسبة للطلاء الزيتي، أول شيء يجدر ذكره هو أن هذا النوع مناسب للأثاث، مثل الطاولات والخزائن. يستخدم الدهان الزيتي أكثر مع الأثاث لأنه يوفر طبقة صلبة فوق الخشب، والتي تزداد صلابة ومتانة بمرور الوقت. ميزة الحماية من الاحتكاك التي يتميز بها النوع الزيتي تجعله خياراً مثالياً لتجنّب الخدوش أو الانثناءات؛ حيث إن الطلاء الزيتي يتميز بصلابة ومتانة أكثر من الطلاء المائي الذي يجعل الأسطح أكثر نعومة. الطلاء الزيتي ذو البريق شبه اللامع هو الأسهل في التنظيف، لذا قد ترغب في التفكير في ذلك عند اختيار مستوى اللمعان. تقدّم "دهانات الجزيرة" وود راك جلوس الذي يوفر حماية لقطع الأثاث الخشبية الخاصة بك من الظروف الجوية القاسية والأشعة فوق البنفسجية.
وبالمثل، بالنسبة للأرضيات الخشبية التي تتعرّض للاحتكاك اليومي مع كعوب الأحذية وغيرها، فإن الطلاء الزيتي هو أفضل خيار لك. قم بتطبيق طبقة من الطلاء اللامع أو شبه اللامع لأنه سيجعل تنظيف الأسطح الأكثر نعومة سهلاً. ويعتبر منتج "دهانات الجزيرة" ذو خاصية اثنان في واحد الخفيف واللامع للأسطح الداخلية خياراً مثالياً لهذا الغرض. يمكنك الحصول على كلير فارنيش، وتطبيقه بنفسك على أرضيتك، كما يمكنك إلقاء نظرة في موقع "دهانات الجزيرة" على الانترنت على مجموعة دهانات الخشب الصديقة للأرضيات لتختار من بين مجموعة متنوعة حسب رغبتك أيضاً.
أخيراً، يعتبر الطلاء الزيتي فعّالاً جداً لقطع الأثاث المعرّضة للكثير من الرطوبة بسبب الماء. تجعل ميزة مقاومة العفن الخاصة بالطلاء الزيتي هذا الطلاء خيارك الأفضل لخزائن المطبخ لأن مثل هذه القطع تمتص كل الرطوبة التي يسببها بخار الطبخ والأدخنة؛ وبدون الطبقات السميكة الواقية التي يوفرها الطلاء الزيتي، تكون أسطح المطبخ أكثر عرضة للفطريات أو انتشار العفن. تعتبر الدهانات شبه اللامعة أو اللامعة ذات الخاصية المطهرة أكثر الخيارات العملية باعتبار أنها تجعل الأسطح سهلة التنظيف وناعمة. ومع ذلك، يمكنك الاستثناء واختيار دهان أقلّ لمعاناً للجزء الداخلي لخزائن المطبخ لتحمّل ثقل الأطباق وأدوات المطبخ الأخرى.