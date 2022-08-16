طبّق الدهان المثالي للخشب بنفسك أفضل دهانات الخشب من إنتاج "دهانات الجزيرة"

بالنسبة للطلاء الزيتي، أول شيء يجدر ذكره هو أن هذا النوع مناسب للأثاث، مثل الطاولات والخزائن. يستخدم الدهان الزيتي أكثر مع الأثاث لأنه يوفر طبقة صلبة فوق الخشب، والتي تزداد صلابة ومتانة بمرور الوقت. ميزة الحماية من الاحتكاك التي يتميز بها النوع الزيتي تجعله خياراً مثالياً لتجنّب الخدوش أو الانثناءات؛ حيث إن الطلاء الزيتي يتميز بصلابة ومتانة أكثر من الطلاء المائي الذي يجعل الأسطح أكثر نعومة. الطلاء الزيتي ذو البريق شبه اللامع هو الأسهل في التنظيف، لذا قد ترغب في التفكير في ذلك عند اختيار مستوى اللمعان. تقدّم "دهانات الجزيرة" وود راك جلوس الذي يوفر حماية لقطع الأثاث الخشبية الخاصة بك من الظروف الجوية القاسية والأشعة فوق البنفسجية.