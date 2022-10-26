"الرياض – بغداد".. "صندوق الاستثمارات يفتح صفحة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل، وذلك بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتفصيلًا: يجري تقييم فرص استثمارية عديدة مع العراق الذي يعتمد الاقتصاد فيه اعتمادًا كليًّا على القطاع النفطي في الأغذية الزراعية والتعدين وتطوير الشركات المحلية والعقارات والطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أعلن وزراء سعوديون وعراقيون مطلع العام 2022م، فتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون الشامل بين البلدين على كافة الصعد، متعهدين بتذليل كافة المشكلات التي تقف أمام انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين، متوقعين زيادة منافذ برية جديدة لتعظيم الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبغداد.
وأفصح الوزراء على هامش الملتقى السعودي العراقي، عن قرب توقيع مذكرة للربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة فرصة معززة للاستثمارات المشتركة بقطاعات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الذكية.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن هذه الشراكات الاقتصادية والاستثمارية تأتي تأكيدًا في المقام الأول ما أعلنه صندوق الاستثمارات العامة أنه لن يدخر جهدًا في سبيل اقتناص واكتشاف تلك الفرص الهائلة والواعدة في دول المنطقة وأبعد منها، والتي تمتلك كل المقومات الاقتصادية والبشرية والتنموية.
وأضاف "الشنبري": أن ذلك يصبّ في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة PIF، وكل ما من شأنه تنمية الاقتصادات الناشئة، وتمتين نمو ناتجها المحلي والقومي، ورفع مساهمتها في السنوات القادمة، وأن مثل أواصر هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري العابر للقارات ستنتج عنه منافع وعوائد مالية مستدامة.
وأكد "الشنبري" أهمية ما ينتج عن هذه الشراكات من ترابط وتبادل اقتصادي واستثماري قوي، وقيمة مضافة للاقتصاد المحلي، تطوير القطاع الخاص وتنمية مستهدفة ومرتبطة برؤية المملكة 2030، مع خلق فرص عمل نوعية وتدريب القدرات ورأس المال البشري.
واختتم تصريحه بالقول: إن وضع هذه الاستراتيجيات والرؤى في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية محليًّا وعالميًّا هو امتداد وجهود حثيثة تقوم بها المملكة لتواكب كل المتغيرات على الصعيدين العالمي والإقليمي؛ لتصنع بذلك بيئة خلّاقة وجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين في كل المجالات.