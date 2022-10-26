"الرياض – بغداد".. "صندوق الاستثمارات يفتح صفحة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن هذه الشراكات الاقتصادية والاستثمارية تأتي تأكيدًا في المقام الأول ما أعلنه صندوق الاستثمارات العامة أنه لن يدخر جهدًا في سبيل اقتناص واكتشاف تلك الفرص الهائلة والواعدة في دول المنطقة وأبعد منها، والتي تمتلك كل المقومات الاقتصادية والبشرية والتنموية.