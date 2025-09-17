طريق حائل - الجوف.. شريان يربط وسط المملكة بشمالها حيث تتلاقى رمال النفود مع طموحات المستقبل

ويمثل هذا الطريق ممكنًا رئيسيًا لحركة التبادل التجاري النشطة بين المملكة والدول العربية المجاورة، معززًا بذلك الحركة التجارية والنمو الاقتصادي، ويجسد الترابط الوثيق لشبكات الطرق في المملكة، وداعمًا للعديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية. وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتسعى للوصول بالمملكة إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.