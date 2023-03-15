"ليندي" تدشن أحد أكبر مراكز بحوث وتقنيات استخلاص الكربون

انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية في مواصلة مسيرتها نحو تحقيق الريادة العالمية في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة، وامتدادًا لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والتزامها بالوصول إلى الحياد الصفري عام 2060 الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر عام 2021 وبالشراكة مع Linde الرائدة في مجال الغاز والهندسة الصناعية؛ دشن الرئيس التنفيذي لشركة Linde السيد سانجيف لامبا، مركز ليندي لبحوث وتقنيات استخلاص الكربون، والذي يعمل على تطوير تقنيات استخلاص واستخدامات الكربون وتخزينه.