"ليندي" تدشن أحد أكبر مراكز بحوث وتقنيات استخلاص الكربون

انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية في مواصلة مسيرتها نحو تحقيق الريادة العالمية في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة، وامتدادًا لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والتزامها بالوصول إلى الحياد الصفري عام 2060 الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر عام 2021 وبالشراكة مع Linde الرائدة في مجال الغاز والهندسة الصناعية؛ دشن الرئيس التنفيذي لشركة Linde السيد سانجيف لامبا، مركز ليندي لبحوث وتقنيات استخلاص الكربون، والذي يعمل على تطوير تقنيات استخلاص واستخدامات الكربون وتخزينه.
ويأتي تدشين المركز في إطار اتفاقية التنمية المشتركة الموقعة بين أرامكو السعودية وLinde، وSLB لتأسيس مشروع مشترك لمركز التقاط الكربون وتخزينه، حيث سيوفر مركز Linde للبحث والتطوير فرصة مهمة للمساهمة في نمو الاقتصاد الدائري للكربون، وتشكيل مستقبل الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
كما يعد هذا التدشين أحد الحلول الفعالة التي تتبنّاها السعودية؛ لإحداث تغييرات كبرى في نظام الطاقة، والذي بات ضرورة ملحّة، في ظل التهديدات المناخية غير المسبوقة التي يشهدها كوكب الأرض.