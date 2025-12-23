مجموعة stc تعزز خدماتها الرقمية في مدينة القدية

أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن شراكتها مع مدينة القدية بصفتها شريك السرعة لمنتزه "Six Flags" مدينة القدية، حيث ستتولى المجموعة تقديم خدمات الاتصالات وحلول المدن الذكية، وبناء بنية رقمية متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمنتزه في 31 ديسمبر 2025.
بموجب هذه الشراكة، ستوفر stc منظومة رقمية متقدمة تُسهم في الارتقاء بتجربة الزوار داخل مدينة القدية، من خلال حلول اتصال عالية الكفاءة وتقنيات ذكية تسهّل الدخول وإدارة حركة الزوار داخل المنتزه، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة.
كما تتيح الشراكة لعملاء stc إمكانية شراء تذاكر منتزه “Six Flags” مدينة القدية واستبدال نقاط برنامج الولاء “قطاف”، على أن تمتد هذه المزايا لتشمل وجهات ترفيهية أخرى ضمن مشاريع القدية القادمة، بما في ذلك تجربة "فالكون فلايت من stc"، التي تعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، والمقرر افتتاحها هذا الشهر أيضاً.
وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام مجموعة stc بتوفير بنية رقمية متطورة تدعم تطلعات مدينة القدية وتعزز تجربة زوارها، من خلال توظيف حلول الاتصال الذكية وتقنيات المدن الذكية وحلول الدفع المبتكرة، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة وتبسيط الإجراءات داخل المدينة. كما تعكس هذه الخطوة دور stc في دعم قطاعي السياحة والترفيه عبر بنية رقمية عالمية المستوى تواكب تطلعات المملكة وتدعم مستهدفاتها المستقبلية.