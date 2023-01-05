"التجارة" تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة المخواة

وتشرف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.