مختص: 13% ممن تعرضوا لمصادر عدوى الإيدز عالميًّا لا يعرفون أنهم مصابون

ولفت "حلواني" إلى أن شعار هذا العام يكرس وينصح ويؤيد أهمية إجراء التحليل اللازم للمرض لكل من أراد ذلك، دون قيود؛ للمساهمة في علاجه متى ما أثبت التحليل إصابته، ومساعدة المصاب كذلك في حالة ثبوت الإصابة على التمتع بالعلاج الكامل دون قيود أو شروط؛ مستشهدًا بالدور العظيم الذي تقوم به الدولة في توفير العلاج المجاني للمصابين بالإيدز.