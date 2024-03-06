"الجوازات" تستعرض جهاز ترجمة ثنائية اللغة بالذكاء الاصطناعي في "ليب 2024"

تستعرض المديريةُ العامة للجوازات، جناحَ وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر "ليب 2024"، بنسخته الـ"3"، خلال الفترة 4-7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، جهاز ترجمة ثنائية اللغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
واطّلع زوار جناح وزارة الداخلية على جهاز الترجمة الفورية، الذي يعمل إلكترونيًّا بـ"137" لغة، ويساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية، ويتمّ استخدامه في المنافذ الدولية وأثناء موسمَي الحج والعمرة لتسهيل لغة التواصل مع ضيوف الرحمن، ويدعم ترجمة نصوص الصور، والمسافرين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024" لإبراز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.