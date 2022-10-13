عملية قلب ناجحة لطفلة تبلغ عامين بمستشفى محمد بن ناصر بجازان

تمكن فريق جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، من إجراء عملية قلب لطفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من وجود ثقب بين البطينين.
وأوضحت صحة جازان أن الطفلة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من تأخر في النمو والتهابات متكررة في الرئتين، وأنه وبعد إجراء الكشف الطبي والإشعاعي والمخبري اللازم، اتضح وجود ثقب بين البطينين ويتطلب علاجه إجراء عملية قلب مفتوح.
وأضافت أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية الجراحية لإغلاق الثقب بين البطينين بعملية قلب مفتوح، بالتنسيق مع عدة أقسام وهي: "قسم قلب الأطفال والعمليات، والعناية الحرجة للأطفال، وجراحة القلب والتروية القلبية"، وتكللت العملية بالنجاح، وقد غادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة، وبيَّنت أن هذه العملية من العمليات النوعية التي تجريها صحة جازان ممثلة بمركز القلب، والتي تحتاج لجهد كبير وتنسيق عالٍ مع الأقسام المختلفة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، قد أجرى 65 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.