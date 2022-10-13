عملية قلب ناجحة لطفلة تبلغ عامين بمستشفى محمد بن ناصر بجازان

وأضافت أن الفريق الطبي قام بإجراء العملية الجراحية لإغلاق الثقب بين البطينين بعملية قلب مفتوح، بالتنسيق مع عدة أقسام وهي: "قسم قلب الأطفال والعمليات، والعناية الحرجة للأطفال، وجراحة القلب والتروية القلبية"، وتكللت العملية بالنجاح، وقد غادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة، وبيَّنت أن هذه العملية من العمليات النوعية التي تجريها صحة جازان ممثلة بمركز القلب، والتي تحتاج لجهد كبير وتنسيق عالٍ مع الأقسام المختلفة.