مكة المكرمة.. "الصحة" تنفّذ جولات ميدانية على مستشفيات تربة والخرمة

نفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جولة تفقدية على مستشفى تربة، ومستشفى الخرمة، التابعَين لصحة الطائف.
وقد رافق "مطير" خلال الجولة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، وعدد من قيادات صحة الطائف.
وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن الجولة جاءت لمتابعة سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين، وتم خلالها الاجتماع مع المجلس المحلي ومقابلة محافظي تربة والخرمة، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.