مكة المكرمة.. "الصحة" تنفّذ جولات ميدانية على مستشفيات تربة والخرمة

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن الجولة جاءت لمتابعة سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين، وتم خلالها الاجتماع مع المجلس المحلي ومقابلة محافظي تربة والخرمة، بالإضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.