أمير الرياض يُدشن الحملة الإعلامية لجمعية "إنسان" لعام 1445هـ

دشن أمير الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الحملة الإعلامية للجمعية لعام 1445هـ، تحت شعار: "لأني إنسان".
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، وعدداً من منسوبي وأبناء الجمعية.
وقال الأمير "فيصل": يسعدني، اليوم، أن أدشن حملة "لأني إنسان" لجمعية "إنسان" التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتكون صرحًا اسمه "إنسان" ويرعى الإنسان.
كما حث أمير الرياض على دعم الجمعية التي تهتم بهذه الفئة الغالية على الجميع.
واطلع خلال اللقاء على ما تقدمه الحملة من معانٍ تجسد التكاتف والتعاضد، وتعزيز النسيج الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، ودورها في تعزيز الدعم والتبرع للأيتام ومساندتهم وتقديم العون لهم.
واستمع الأمير "فيصل" إلى شرح عن المشروعات التي تدعمها الحملة، ويمكن للمتبرع المساهمة بها، كالسلة الرمضانية وزكاة المال وهدية العيد والكفالات.
إضافة إلى دعم البرامج التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج: التدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية السكنية، والصحية والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.
بدوره، ثمّن مدير "إنسان" بالرياض، دعم أمير المنطقة ومتابعته المستمرة لفعاليات الجمعية، وتدشين الحملة التي تصب في تعزيز العمل الإنساني.
وأوضح أنه بإمكان المتبرع المساهمة في دعم مشروعات الجمعية من خلال منصة "إنسان"؛ للتبرع أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فروعها.