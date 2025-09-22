الثقافة في عالم رقمي.. "الديني" يحذر من سطوة الخوارزميات وتراجع القراءة الجادة

قدّم المستشار والباحث الثقافي يوسف الديني محاضرة بعنوان “مستقبل الثقافة في عالم رقمي” في مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، وأدارها الكاتب الصحفي حسين الحربي.
وأوضح “الديني” أن التحولات الرقمية غيّرت مفهوم الثقافة والمثقف، مبينًا أن المثقف اليوم يواجه سلطة الخوارزميات التي تروّج للمحتوى السطحي على حساب المعرفة الجادة. وكشف أن معدلات القراءة العالمية تراجعت من 28% عام 2003 إلى 14% فقط في 2023، وسط غياب مؤشر ثقافي عربي يرصد هذا التراجع.
وتوقف عند الفجوة بين الأجيال في عادات القراءة، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية (15–19 عامًا) لا يتجاوز معدل قراءتها 8 دقائق يوميًا، بينما يتجاوز من هم فوق الخمسين 45 دقيقة يوميًا. وأكد أن المنصات الرقمية توجّه اهتمامات القراء وفق الخوارزميات، حيث تميل الأجيال الجديدة إلى الروايات الخيالية، فيما يفضل الكبار كتب التنمية والمعرفة الجادة.
كما تناول “الديني” النظريات المفسرة للتحولات الرقمية، مثل “اقتصاد الانتباه” و”الثقافة التشاركية” و”المحتوى السطحي”، محذرًا من هيمنة السوق على رأس المال الثقافي.
وختم المحاضرة بالتأكيد على أن الكتاب النخبوي والقراءة الجادة سيظلان حاضرين رغم التحديات، داعيًا المؤسسات الثقافية، ولا سيما المكتبات الوطنية، إلى الارتقاء بالثقافة الرقمية والحفاظ على مكانة الثقافة الجادة في مواجهة التشتت والسطحية.