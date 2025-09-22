الثقافة في عالم رقمي.. "الديني" يحذر من سطوة الخوارزميات وتراجع القراءة الجادة

وتوقف عند الفجوة بين الأجيال في عادات القراءة، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية (15–19 عامًا) لا يتجاوز معدل قراءتها 8 دقائق يوميًا، بينما يتجاوز من هم فوق الخمسين 45 دقيقة يوميًا. وأكد أن المنصات الرقمية توجّه اهتمامات القراء وفق الخوارزميات، حيث تميل الأجيال الجديدة إلى الروايات الخيالية، فيما يفضل الكبار كتب التنمية والمعرفة الجادة.