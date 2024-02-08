منخفض جوي يتسبب بحالة مطرية واسعة مطلع الأسبوع القادم

تشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بأن تتأثر دول الخليج مع مطلع الأسبوع القادم بحالة مطرية واسعة النطاق، ناتجة عن اندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المنطقة؛ وذلك بالتزامن مع تدفق تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب؛ بحيث تتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار في أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية.