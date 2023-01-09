توصية بإنشاء مجالس قطاعية للمهارات.. في ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الـ12

يذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية وظائف العاملين ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دولياً للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل بحيث تخدم المعنيين كافة، بالإضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه، إذ عقدت الوزارة على مدار هذا العام العديد من ورش العمل الاستباقية مع ممثليهم وذلك لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكل موسع خلال المنتدى الثاني عشر.