متحدث الأرصاد: 1 يونيو المقبل يبدأ فصل الصيف.. وترتفع درجات الحرارة كلما اتجهنا شرقًا

قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني إن يوم 1 يونيو المقبل سيكون بداية فصل الصيف، ويُتوقَّع أن تشهد المنطقة الوسطى درجات حرارة مرتفعة.
وفي التفاصيل، أوضح "القحطاني" في مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة الإخبارية أن هناك جولة جديدة من الأمطار ستشهدها معظم المناطق، خاصة الشمالية والمرتفعات الشرقية وأجزاء من الوسطى والمناطق الجنوبية، وتكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في نهاية فصل الربيع.
وأضاف: ستشهد مناطق السعودية ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، وهو ملاحظ هذه الأيام مع اقترابنا من فصل الصيف.
وقال إن مركز "الأرصاد" رصد درجات حرارة مرتفعة نسبيًّا، تتجاوز الـ 40 درجة في الظل، خاصة في الظهيرة، بعدد من مناطق السعودية، خاصة الساحلية منها، وأيضًا العاصمة المقدسة. ومن المتوقع في 1 يونيو المقبل مع بداية فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة؛ لتكون من حارة إلى شديدة الحرارة على بعض المناطق، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، وبالمناطق الوسطى.