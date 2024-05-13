متحدث الأرصاد: 1 يونيو المقبل يبدأ فصل الصيف.. وترتفع درجات الحرارة كلما اتجهنا شرقًا

قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني إن يوم 1 يونيو المقبل سيكون بداية فصل الصيف، ويُتوقَّع أن تشهد المنطقة الوسطى درجات حرارة مرتفعة.

وفي التفاصيل، أوضح "القحطاني" في مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة الإخبارية أن هناك جولة جديدة من الأمطار ستشهدها معظم المناطق، خاصة الشمالية والمرتفعات الشرقية وأجزاء من الوسطى والمناطق الجنوبية، وتكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في نهاية فصل الربيع.