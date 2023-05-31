موهوبو "تعليم جازان" يستعرضون مشاريعهم بمعرض "مساحة ابتكار" الإثرائي

وأكد المساعد للشؤون التعليمية بنين د. أحمد بن ظافر عطيف أن التوجه نحو العلوم والابتكارات يعد مطلبًا عالميًا لبناء المجتمعات المعرفية، وواجب وطني واحتياج ملحّ في مؤسسات التعليم المختلفة، موضحًا أن وزارة التعليم عملت على دعم البحث العلمي والابتكار من منطلق الإيمان بأهميتها في تحقيق رؤية 2030م والعمل على إنتاج جيل من الطلبة المعتزّ بقيمه والمعدّ بالمهارات الأساسية المتخصصة بشكل متميز، منوهًا بدور برنامج "مساحة ابتكار" الإثرائي في دعم وتحقيق تلك التوجهات لبناء مجتمعات ابتكارية قادرة على الإنتاج المبدع والمتميز.