محليات

دوريات "حرس الحدود" تواصل ضرباتها.. إحباط تهريب 150 كجم قات بـ"حرث جازان"

فيما استكملت الإجراءات النظامية الأولية وسلّمت المضبوطات للاختصاص
دوريات "حرس الحدود" تواصل ضرباتها.. إحباط تهريب 150 كجم قات بـ"حرث جازان"
واس
واس

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريبَ "150" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
القات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org