شاهدها بالفيديو من سماء مكة.. "بقعة شمسية كبيرة" مثيرة للانتباه!

وقال الحتيرشي؛ لـ"سبق"، وهو هاوي تصوير: "يكاد لم يمر يومٌ حتى أقوم بتصوير شروق الشمس من جبال شرق مكة المكرّمة، وهي هواية اعتدت عليها منذ سنوات؛ فيما استوقفتني تلك البقعة الشمسية التي ظهرت في الشمس".