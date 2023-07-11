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شاهدها بالفيديو من سماء مكة.. "بقعة شمسية كبيرة" مثيرة للانتباه!
وثّقها "الحتيرشي" بعدسته.. وقال لـ"سبق": استوقفتني عند وادي الصدر
وثّق المصوّر الفوتوغرافي؛ وائل الحتيرشي، صباح اليوم؛ من سماء مكة المكرّمة؛ بقعاً شمسية في أثناء تصويره شروق الشمس بوساطة الفلتر الشمسي ودربيل، أظهرت بقعة بحجم كبير.
وأظهر الفيديو الذي التقطه المصوّر؛ بقعة شمسية يمكن مشاهدتها باستخدام دربيل وفلتر شمسي؛ مؤكداً أنه وثّق الفيديو صباح اليوم الثلاثاء، بالتحديد، من منطقة وادي الصدر- شرقي مكة المكرّمة.
وقال الحتيرشي؛ لـ"سبق"، وهو هاوي تصوير: "يكاد لم يمر يومٌ حتى أقوم بتصوير شروق الشمس من جبال شرق مكة المكرّمة، وهي هواية اعتدت عليها منذ سنوات؛ فيما استوقفتني تلك البقعة الشمسية التي ظهرت في الشمس".