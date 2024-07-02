"العدل" تُطلق خدمة "طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف"

ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.