مراسم استقبال رسمية و21 طلقة ترحيبية.. ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

عقب ذلك صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين، فيما صافحت رئيسة الهند الأمراء، الوزراء، وهم: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.