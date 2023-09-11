مراسم استقبال رسمية و21 طلقة ترحيبية.. ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في نيودلهي، اليوم، السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.
وفور وصول سمو ولي العهد، القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله رئيسة جمهورية الهند، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وقد رحبت بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الهند، متمنية له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.
وأجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية.. ثم التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.
بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم استعرض حرس الشرف.
عقب ذلك صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين، فيما صافحت رئيسة الهند الأمراء، الوزراء، وهم: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.