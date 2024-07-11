"جولات يونيو".. "الغذاء والدواء" تضبط 225 منشأةً مخالفة عقب 1387 جولة

كما وردت إلى الهيئة معلومات مفادها وجود عملية تصنيع لمستحضرات بيطرية في أحد الموقع بمحافظة حفر الباطن، قام على إثرها مفتّشو الهيئة بعمل جولات مسح وتقصٍّ ميدانية، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط استراحة يتم فيها تصنيع أدوية بيطرية بطريقة بدائية، ورصد 10 آلاف مستحضر بيطري تم تصنيعه وجاهز للتوزيع، وقرابة 15 ألف ملصق تستخدم بغرض التغليف، ومعدات للتصنيع، بالإضافة إلى ضبط 10 آلاف مستحضر بيطري غير مسجل كانت موجودة بالموقع، و"6538" من الإضافات العلفية والمبيدات يتم تخزينها في ذات الموقع، وتمت مصادرة كامل الكمية المرصودة في الموقع، وتحرير مخالفات مزاولة نشاط تصنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ونشاط تخزين المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ومخالفة تخزين إضافات علفية ومبيدات دون الحصول على ترخيص، وتمت إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.