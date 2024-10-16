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"الجلاجل": 80 % نسبة توطين المهن الصحية في تخصصات المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي

أكد عبر منصة إكس أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن
وزير الصحة فهد الجلاجل
وزير الصحة فهد الجلاجل
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قال وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل عبر حسابه الرسمي بمنصة X أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، وبالتعاون مع الوزارة نستكمل متابعة وتنفيذ قرارات توطين المهن الصحية في تخصصات المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.

وأضاف أشكر أخي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودهم المستمرة في التوطين، لنحقق بإذن الله التوطين في بعض التخصصات لنسبة تصل إلى 80 %؛ تمكينًا لكفاءاتنا ومساهمةً في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.

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