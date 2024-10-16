"الجلاجل": 80 % نسبة توطين المهن الصحية في تخصصات المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي

وأضاف أشكر أخي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودهم المستمرة في التوطين، لنحقق بإذن الله التوطين في بعض التخصصات لنسبة تصل إلى 80 %؛ تمكينًا لكفاءاتنا ومساهمةً في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.