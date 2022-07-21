نادرة.. "جراحة الـ12 ساعة" تُنقذ أربعينيًّا في المدينة من ورم بالحوض

وفي التفاصيل، حضر المريض إلى طوارئ مستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية، وكان يعاني من أعراض عدة منها احتباس في البول، وآلام في الحوض.. وبعد عمل الأشعة والإجراءات اللازمة تَبَيّن وجود ورم كبير في جهة الحوض اليسرى؛ حيث تم أخذ عينة من الورم، أظهرت وجود ورم سرطاني نشط (Sarcoma).