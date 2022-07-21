نادرة.. "جراحة الـ12 ساعة" تُنقذ أربعينيًّا في المدينة من ورم بالحوض

تمكن فريق طبي متخصص من وحدة جراحة الأورام بقسم العظام في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إجراء عملية جراحية تم فيها استئصال ورم سرطاني من جهة الحوض اليسرى لرجل في العقد الرابع من العمر.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى طوارئ مستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية، وكان يعاني من أعراض عدة منها احتباس في البول، وآلام في الحوض.. وبعد عمل الأشعة والإجراءات اللازمة تَبَيّن وجود ورم كبير في جهة الحوض اليسرى؛ حيث تم أخذ عينة من الورم، أظهرت وجود ورم سرطاني نشط (Sarcoma).
وبناءً عليه تم تشكيل فريق طبي، بالإضافة إلى جراحة أورام العظام من الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، وعمل استئصال للورم مع جزء من الحوض الأيسر للمريض؛ حيث تكللت الجراحة بالنجاح ولله الحمد.
وتُعد هذه الجراحة من العمليات النوعية، وتتصف بالدقة والتعقيد والندرة؛ حيث امتدت لأكثر من 12 ساعة متواصلة، استؤصل فيها نصف الحوض الأيسر المتصل بالورم، والذي بلغت أبعاده ٢٦سم×٢٠سم×١٤سم، وكان قسم الأشعة التداخلية قد قام بإقفال أوردة الدم المغذية للورم قبل التدخل الجراحي بـ٢٤ ساعة.
يُذكر أن قسم العمليات بمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية، قد أجرى 1310 عمليات جراحية في تخصصات عدة؛ وفقًا للإحصائية النصف سنوية من العام الحالي 2022م.