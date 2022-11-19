الأكبر في تايلاند.. ما هي الجامعة التي منحت ولي العهد الدكتوراه الفخرية؟

منحت جامعة كاسيتسارت التايلاندية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرًا لجهوده الكبيرة ومبادراته في مجال مكافحة التغير المناخي. فما الذي نعرفه عن تلك الجامعة؟
تُعد "كاسيتسارت" أكبر وأبرز جامعة في مملكة تايلاند؛ فهي أول جامعة زراعية في البلاد، وثالث أقدم جامعة في البلد الآسيوي؛ ما يشير إلى عراقتها وأهميتها.
تأسست عام 1917 في البداية كمدرسة، وأصبحت كلية الزراعة عام 1928، ثم تحولت إلى جامعة عام 1943؛ لتدريس وبحث الموضوعات المتعلقة بالعلوم الزراعية. ومنذ ذلك الحين وسَّعت الجامعة مجالات تخصصها؛ لتشمل علوم الحياة، والعلوم، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. ويقع الحرم الجامعي الرئيسي لها في بانجكين شمال العاصمة بانكوك.
وتمتلك الجامعة العريقة فلسفتها في البحث والتدريس؛ إذ تكرس نفسها لمهمة تجميع المعرفة الفكرية وتطويرها، إضافة إلى أنها يقع على عاتقها مسؤولية لعب دور رائد في الحفاظ على التراث التايلاندي على قيد الحياة، وضمان استمراره في النمو لإثراء الأفكار، وفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.
كما تسعى الجامعة إلى عدد من الأهداف الطموحة، منها: بناء قاعدة واسعة من المعرفة والابتكار، ونقل التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، إضافة إلى تعزيز المهارات الفنية، وتحسين كفاءات الأشخاص في جميع الأعمار من أجل ضمان مجموعة مؤهلة من العمالة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمع محليًّا وعالميًّا، علاوة على إنشاء نماذج التعلم التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمجتمع التايلاندي وجميع قطاعات المجتمع.