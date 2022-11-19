الأكبر في تايلاند.. ما هي الجامعة التي منحت ولي العهد الدكتوراه الفخرية؟

كما تسعى الجامعة إلى عدد من الأهداف الطموحة، منها: بناء قاعدة واسعة من المعرفة والابتكار، ونقل التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، إضافة إلى تعزيز المهارات الفنية، وتحسين كفاءات الأشخاص في جميع الأعمار من أجل ضمان مجموعة مؤهلة من العمالة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمع محليًّا وعالميًّا، علاوة على إنشاء نماذج التعلم التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمجتمع التايلاندي وجميع قطاعات المجتمع.