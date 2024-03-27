"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الخميس حتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من يوم غد الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.