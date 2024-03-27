"الدفاع المدني": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الخميس حتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من يوم غد الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة، وستتأثر بها منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرماء والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، وكذلك مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل جدة ورابغ والليث والقنفذة. وكذلك منطقة جازان. وستتأثر منطقتا نجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.