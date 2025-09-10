"الأرصاد" ينبّه: 8 مناطق تستعد لعواصف رعدية وأمطار غزيرة تستمر لساعات

شهدت 8 مناطق في المملكة تنبيهات متقدمة من المركز الوطني للأرصاد لحالات جوية متفاوتة الشدة تبدأ من صباح الخميس 11 سبتمبر وتستمر حتى ساعات المساء، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية قد تتسبب في جريان السيول وانعدام الرؤية الأفقية.
ففي منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات عدة منها جدة والليث والقنفذة والطائف وأضم وبني يزيد وجدم والعرضيات، حيث توقع الأرصاد هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، إضافة إلى توقع سيول وارتفاع في الأمواج على السواحل.
أما منطقة المدينة المنورة، فقد تركزت التحذيرات على محافظات ينبع والرايس، مع نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 49 كلم/ساعة، مسببةً تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساء.
وفي منطقة الباحة، شملت التنبيهات محافظات الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغيضة الزناد، حيث توقع الأرصاد أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية وجريان للسيول، تبدأ من الظهيرة وتستمر حتى التاسعة مساء.
كما أطلق الأرصاد إنذارات حمراء في منطقة عسير شملت أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة والفرشة، مع توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، صواعق رعدية، وسيول جارفة قد تمتد حتى المساء. بينما تشهد بقية محافظات عسير حالات من أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل بيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة.
وفي منطقة جازان، صدرت إنذارات حمراء شملت محافظات فيفا والدائر والعارضة والحرث وصامطة وأحد المسارحة والطوال والدرب وبيش، حيث تتعرض المنطقة لأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وسحب رعدية كثيفة تستمر حتى التاسعة مساء. كما شملت التنبيهات جزيرة فرسان وأجزاء أخرى بأمطار متوسطة التأثير.
وفي منطقة الرياض، شملت التنبيهات محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر والسليل، مع توقع أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار.
كما نبه الأرصاد من حالة جوية في المنطقة الشرقية شملت العيينة والعديد وذيبلوات، متوقعة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وعواصف رعدية.
أما منطقة نجران، فقد شملت التنبيهات بدر الجنوب وحبونا وخباش ويدمة وشرورة ونجران المدينة، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وعواصف رعدية خلال فترة الظهيرة وحتى المساء.