لإعداد مدونة إرشادية.. المجلس الصحي يوقّع مذكرة تفاهم مع "كبار العلماء"

وتهدف المذكرة إلى جمع وإعداد مدونة إرشادية للمسائل التي صدرت فيها قرارات أو فتاوى متعلقة بالقضايا الطبية الشرعية والتحديث عليها بشكل مستمر، وإتاحتها وفق تنظيمات إجرائية محددة، بالإضافة إلى إعداد برامج علمية ولقاءات مفتوحة مع الكوادر الطبية؛ تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي المتعلق بأخلاقيات الممارسة الصحية والتعامل مع الحالات والنوازل ذات البعد الأخلاقي.