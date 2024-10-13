40 جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في "بيبان 24"

ويشتمل باب التمكين على عدد من الجهات المشاركة؛ من أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية "اعتماد"، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وغيرها من الجهات الممكنة.