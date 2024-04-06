"كاوست" ترسّخ رحلتها مع الذكاء الاصطناعي عبر معالجة المعلومات وطرح أفكار جديدة

وأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في "أكاديمية كاوست" برنامج جامعة أكسفورد الذي يتكامل مع الجامعة، ضمن شراكاتها وتطوير علاقاتها مع الداعمين من رجال الأعمال؛ بهدف تمكين وتحسين مهارات الطلاب والطالبات من المدارس والجامعات في مجال التقنيات الحديثة، التي تحقق لهم الفهم بكيفية عمل تلك التقنيات؛ حيث أنهت الجامعة في فترات سابقة دعم أكثر من 800 طالب وطالبة من مناطق المملكة بشراكاتها الفعالة، من خلال تقديم عدد من الدورات التقنية التدريبية في مختلف مدن المملكة كالرياض والدمام وجدة وجيزان وأبها والمدينة المنورة وتبوك؛ وذلك إيمانًا من الجامعة بقدرات الأجيال الشابة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن لديهم الشغف والإبداع للمضي في سير الإنجازات العلمية في قطاع التقنية.