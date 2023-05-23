مدير تعليم المجمعة يترأس اجتماع المجلس التعليمي ويثمّن دوره في العملية التعليمية

عقد المجلس التعليمي برئاسة مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اجتماعه الأول للعام الدراسي 1444هـ، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وأمين وأعضاء المجلس.
ورحّب "الملحم" في بداية اللقاء بأعضاء المجلس؛ مؤكدًا أهمية المجلس وقراراته في دعم ومتابعة العملية التعليمية بتعليم المجمعة؛ لتحقيق أهدافها.
وأشاد الملحم بالدعم والاهتمام اللامحدود الذي يلقاه التعليم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- مبينًا أهمية العمل المشترك بين الإدارات والأقسام على تسخير التحديات لخدمة المجتمع التعليمي، وتحسين عملياته الداخلية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، عن طريق الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي وفّرتها وسخّرتها وزارة التعليم، والعمل على تجويد نواتج التعلم للطلبة ونشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع التعليمي وتشجيعهم على الاستفادة منه.
واستعرض المجلس عدة محاور تناولت التحديات التي تواجه مشاركة طلاب وطالبات المحافظة في المسابقات المحلية والدولية والإقليمية وإيجاد الحلول، ومتابعة السلامة المرورية في المدارس ووسائل النقل والسلامة داخل الحافلات ومنطقة خروج الطلبة والأنشطة الموجهة للطلبة، والمقترحات لمعالجة التشوه البصري.
وتخلل الاجتماعَ العديدُ من المداخلات المتعلقة بمحاور الجلسة.
واختتم المجلس التعليمي باستعراض أبرز النتائج التي تَوصل إليها أعضاء المجلس التعليمي والتوصيات والقرارات.