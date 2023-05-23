مدير تعليم المجمعة يترأس اجتماع المجلس التعليمي ويثمّن دوره في العملية التعليمية

وأشاد الملحم بالدعم والاهتمام اللامحدود الذي يلقاه التعليم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- مبينًا أهمية العمل المشترك بين الإدارات والأقسام على تسخير التحديات لخدمة المجتمع التعليمي، وتحسين عملياته الداخلية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، عن طريق الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي وفّرتها وسخّرتها وزارة التعليم، والعمل على تجويد نواتج التعلم للطلبة ونشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع التعليمي وتشجيعهم على الاستفادة منه.