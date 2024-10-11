فرصة لرصد تضاريس القمر.. سماء السعودية تشهد التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر

وفي التفاصيل، أوضح عدنان خليفة، عضو جمعية أمان البيئية المختص بالتصوير الفلكي، أن النصف الأيمن من القمر ظهر للراصد مضيئًا مساء أمس، ويُعدُّ التربيع فرصة جيدة لرصد تضاريس القمر بالتلسكوب أو المنظار العادي.