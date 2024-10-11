فرصة لرصد تضاريس القمر.. سماء السعودية تشهد التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر

شهدت سماء المملكة العربية السعودية أمس الخميس، عند الساعة التاسعة و51 دقيقة ليلاً، التربيع الأول لقمر شهر ربيع الآخر، 7 ربيع الآخر 1446، الموافق 10 أكتوبر 2024.
وفي التفاصيل، أوضح عدنان خليفة، عضو جمعية أمان البيئية المختص بالتصوير الفلكي، أن النصف الأيمن من القمر ظهر للراصد مضيئًا مساء أمس، ويُعدُّ التربيع فرصة جيدة لرصد تضاريس القمر بالتلسكوب أو المنظار العادي.
وتعد سماء منطقة الحدود الشمالية قليلة التلوث الضوئي؛ وهو ما يجذب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات لرصد الظواهر الفلكية وحركة الكواكب والنجوم.