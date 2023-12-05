"طه" يؤكّد أهمية تعزيز العمل التطوعي في الدول الأعضاء بـ"التعاون الإسلامي"

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء تشجيع العمل التطوعي في المجتمعات لإعدادها على أفضل وجه، لتعزيز أهداف برنامج العمل العشري للمنظمة الموجه نحو التخفيف من حدة الفقر والقضاء على الجوع، وتوفير الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال التركيز على عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراعات في عديد من المجالات مثل الأمن الغذائي، وإدارة موارد الأراضي والمياه، ومشاريع التنمية الصغيرة، والرعاية الصحية والتعليم.