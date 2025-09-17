بواجهة جديدة وانسيابية عالية.. "توكلنا" يرتقي بتجربة 34 مليون مستخدم

وشملت التحديثات حزمة من التحسينات التطويرية، منها إضافة تصنيفات متعددة لتسهيل الوصول لخدمات الجهات، مع إتاحة مواقيت الصلاة في جميع دول العالم، إضافة إلى توفير العديد من الخصائص الذكية مثل إمكانية نسخ الأرقام، والاستماع وترجمة الرسالة بأي لغة، مع إمكانية ترجمتها إلى سبع لغات حيّة، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وموثوقية، ويعزز مستوى التفاعل مع أكثر من 1000 خدمة من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.