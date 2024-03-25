"القرقيعان".. تقليد متوارث وعادة شعبية فقدت نكهتها بالبذخ والتفاخر وتحدي العائلات

ولكن مع مرور الزمن تغيرت هذه العادة القديمة والموروث الشعبي إلى ما هو أكبر من ذلك؛ لدرجة أنها فقدت معناها وروحها خاصة عند الأطفال، فالكثير أرجع السبب إلى تفاخر وتباهي الكثير من الأهالي في هذا الموروث الشعبي؛ فأصبح تحديًا بين العائلات مَن يقدم القرقيعان بشكل مختلف ومكلف ماديًّا، وأصبحت الألعاب والأجهزة الإلكترونية تأخذ معظم أوقات الأطفال، وحالت بينهم وبين إحياء هذا التراث الشعبي، وبذلك ذهبت روح ومعنى مثل هذه الأشياء الشعبية التي تحتاج إلى تحرك بين المنازل ومع الأطفال.