اللجنة الفنية السعودية - المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة الثامنة

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، أهمها: التنسيق لوضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن التفتيش والرقابة على سفن الركاب للتأكّد من أمنها وسلامتها، ودراسة التكامل بين المنصّات الرقمية المعتمدة لتسهيل السياحة البحرية بين البلدين، كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري بين المختصّين في البلديْن لمتابعة تنسيق الإجراءات بين الموانئ السعودية والمصرية.