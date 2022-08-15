المنتدى الدولي للأمن السيبراني يكشف عن تفاصيل محاوره

كشف المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ المنصة العالمية الرائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن محاور المنتدى الذي يناقش المتغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المتسارعة، وآفاق تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، تحت شعار (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية)، والمنعقد يومي الأربعاء والخميس 9 و10 نوفمبر 2022 في مدينة الرياض.