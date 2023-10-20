بعد لقاءات موسعة لتسريع وتيرة التعاون.. وزير الحج يختتم زيارته الرسمية إلى تركيا

وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات الموسعة مع المسؤولين الأتراك في القطاع العام والخاص، جرى خلالها استعراض الجهود المبذولة من أكثر من 30 جهة حكومية في المملكة ضمن منظومة الحج والعمرة؛ لتسريع وتيرة العمل بما يعزز سبل التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من تركيا، حيث أعلن عن زيادة الخطوط السعودية للسعة المقعدية للرحلات المجدولة بنسبة 380% شهريًا لنقل أكبر عدد من المعتمرين الأتراك في موسم العمرة، وبدء الرحلات المباشرة من العاصمة التركية أنقرة إلى المدينة المنورة، ومثلها من مطار مدينة غازي عنتاب، إلى جانب تدشين خط مباشر على متن طيران ناس بواقع 6 رحلات أسبوعيًا، نصفها من العاصمة التركية "أنقرة" إلى "جدة" و الآخر إلى "المدينة المنورة"، وإضافة 100 رحلة موسمية على متن الخطوط الجوية السعودية إلى مدينتي "جدة" و"المدينة المنورة" خلال موسم العمرة.