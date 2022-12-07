على طريق تطوير الأداء.. افتتاح اللقاء الرابع لرؤساء محاكم ديوان المظالم

وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها رئيس ديوان المظالم، انطلقت بعدها الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات؛ كان من أبرزها دور رؤساء المحاكم في الحدّ من تباين الأحكام، إضافة إلى مواكبة القضاء الإداري لما تعيشه المملكة من نهضة تشريعية، وأهمية الممارسات الإدارية الحديثة والأرقام والإحصاءات في تطوير إدارة أعمال المحاكم.