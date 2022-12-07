على طريق تطوير الأداء.. افتتاح اللقاء الرابع لرؤساء محاكم ديوان المظالم

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم؛ اللقاء الرابع لرؤساء محاكم ديوان المظالم، الذي سيستمر على مدار يومين في مدينة الرياض، بحضور عددٍ من رؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة.
وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها رئيس ديوان المظالم، انطلقت بعدها الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات؛ كان من أبرزها دور رؤساء المحاكم في الحدّ من تباين الأحكام، إضافة إلى مواكبة القضاء الإداري لما تعيشه المملكة من نهضة تشريعية، وأهمية الممارسات الإدارية الحديثة والأرقام والإحصاءات في تطوير إدارة أعمال المحاكم.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بمتابعة من رئيس ديوان المظالم، بالعمل على تطوير أداء وأدوات المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم بما يتواكب مع خطة ديوان المظالم الاستراتيجية، وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
ويعدُّ لقاء رؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة، والذي يعقد للمرة الرابعة؛ أحد أهم المبادرات لتطوير أداء وأدوات المحاكم التابعة له في الجانب القضائي والإداري.